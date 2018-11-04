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بومبيو يلتقي بمسؤول بارز من كوريا الشمالية في نيويورك

09:41 م الأحد 04 نوفمبر 2018
بومبيو يلتقي بمسؤول بارز من كوريا الشمالية في نيويورك

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

واشنطن (د ب أ)

يلتقي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مع كيم يونج تشول، كبير دبلوماسيي كوريا الشمالية ونائب زعيمها في نيويورك هذا الأسبوع.

وقال بومبيو لشبكة فوكس نيوز اليوم الأحد: "سنحظى بفرصة جيدة لمواصلة مناقشات نزع السلاح النووي التي تم تحديدها قبل بضعة أشهر".

وأوضح بومبيو "نحن مستمرون في التفاوض مع الكوريين الشماليين لتحقيق ما حدده الرئيس ترامب: نزع السلاح النووي الكامل من شبه الجزيرة الكورية بشكل تتحقق منه الولايات المتحدة ، ثم مستقبل أكثر إشراقا للشعب الكوري الشمالي".

وقال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، الذي اجتمع مع ترامب في يونيو، إنه على استعداد لنزع السلاح النووي، لكنه لم يقدم منذ ذلك الحين سوى علامات ملموسة قليلة على تحقيق تقدم. كما جرت محادثات مباشرة بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية.

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو كيم يونج تشول كوريا الشمالية نيويورك

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