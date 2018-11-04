غدا.. بدء المرحلة الثانية من الحوار بين السودان والولايات المتحدة

الخرطوم (أ ش أ)

يتوجه وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد، غدًا الاثنين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لبدء المرحلة الثانية من الحوار بين البلدين، بهدف رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

ونقل المركز السوداني للخدمات الصحفية اليوم الأحد عن مصدر بالخارجية السودانية قوله: إن جولة المحادثات بين الجانبين السوداني والأمريكي ستنعقد في واشنطن بعد غد الثلاثاء، وستركز على إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مشيرًا إلى الجهود الكبيرة التي قام بها السودان لمكافحة الإرهاب وإحلال السلام في دول الإقليم.

وكان وزير الخارجية السوداني، التقى خلال سبتمبر الماضي بنائب وزير الخارجية الأمريكي جون سوليفان بنيويورك على هامش أعمال الدورة (73) للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتوصل الجانبان إلى تفاهم كامل حول انطلاق المرحلة الثانية من الحوار بين البلدين، وقدم المسئول الأمريكي الدعوة لوزير الخارجية لزيارة واشنطن.