الوليد بن طلال: التحقيق في مقتل خاشقجي سيبرئ ساحة محمد بن سلمان

القاهرة - مصراوي:

قال الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، اليوم الأحد، إن تحقيقًا رسميًا في مقتل الصحفي جمال خاشقجي، سيبرئ ساحة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وطلب الوليد من السعودية، خلال حديث لمحطة فوكس نيوز، الكشف عن نتائج التحقيق بأسرع ما يمكن.

وقُتل خاشقجي، وهو كاتب رأي بصحيفة واشنطن بوست، بعد دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من أكتوبر الماضي.

وقال الأمير الوليد لفوكس نيوز: إن "التحقيقات السعودية الرسمية ستكشف عدم وجود أي دور لولي العهد في مقتل خاشقجي"، مضيفًا "رجاء دعونا نتيح بعض الوقت للانتهاء من التحقيق".

وتابع "أخاطب السعودية من خلال برنامجكم أن تعلن نتائج التحقيق بأسرع ما يمكن وأعتقد أنها ستظهر بنسبة مئة في المئة براءة ساحة ولي العهد السعودي".