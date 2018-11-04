الرئيس الكوبي يزور كوريا الشمالية اليوم

سول - (د ب أ):

من المقرر أن يصل الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل إلى كوريا الشمالية اليوم الأحد في زيارة تظهر " الصداقة القوية والوحدة" بين الدولتين، وذلك حسب وصف صحيفة رودونج سينمون الكورية الشمالية.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية أن الصحيفة نشرت صورة للرئيس الكوبي وسيرته الذاتية، وذكرت في مقال افتتاحى أن كوريا الشمالية ترحب بزيارة دياز لبيونج يانج.

ووصفت الصحيفة الكورية الشمالية زيارة دياز "بالحدث التاريخي الذي يظهر بقوة الصداقة القوية والوحدة بين شعبي البلدين اللذين بتقدمان سويا في الصراع المشترك ضد سياسة العدوان التي يتبناها الامبرياليون والحرب من أجل السلام وانتصار الاشتراكية".

وأضافت الصحيفة" الموقف الراسخ للحزب الكوري والحكومة يتمثل في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون التقليدية مع الشعب الكوبي، التي تم ترسيخها عبر قرون وأجيال".