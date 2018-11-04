اعتقال 89 أجنبيا في مداهمات مكثفة للشرطة في كوريا الجنوبية

سول - (د ب أ):

اعتقلت الشرطة الوطنية في كوريا الجنوبية 89 أجنبيا على خلفية تورطهم في ارتكاب جرائم متعددة، منها استخدام العنف والترويج للمخدرات، طبقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للانباء اليوم الاحد.

جاء ذلك في إطار حملة مداهمات مكثفة استغرقت 100 يوم بدأت منذ منتصف تموز/يوليو الماضي وانتهت في الثالث والعشرين من أكتوبر الماضي.

وفي السياق ذاته، قالت الشرطة إنها ألقت القبض على 886 مشتبها بهم في 402 تهمة اعتقلت منهم 89 شخصا.

وأوضحت الشرطة أن المتهمين الأجانب تورطوا في 115 حالة تحرش وممارسة العنف، و81 حالة متعلقة بالترويج للمخدرات، و53 حالة متصلة بحيازة سجلات رسمية مزورة.

وخلصت نتائج تحقيقات الشرطة إلى أن الجرائم التي اقترفها الأجانب المقيمين بكوريا الجنوبية تقلصت بنهاية شهر اكتوبر الماضي بنسبة 3ر5 بالمئة قياسا بالشهر نفسه من العام الماضي.

وانخفضت جرائم القتل والسرقة في أوساط الأجانب بنسبتي 7ر22 و9ر31 على التوالي خلال الفترة المذكورة.