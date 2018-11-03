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    سانا: مقتل 15 مدنيًا على الأقل في غارة للتحالف الدولي بدير الزور

    08:36 م السبت 03 نوفمبر 2018
    سانا: مقتل 15 مدنيًا على الأقل في غارة للتحالف الدولي بدير الزور

    ارشيفية

    دمشق (د ب أ)

    قُتل 15 شخصًا على الأقل في غارة جوية نفذتها طائرات التحالف الدولي الذى تقوده الولايات المتحدة، على مدينة هجين بمحافظة دير الزور السورية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" اليوم السبت نقلا عن مصادر.

    وذكرت قناة الإخبارية التليفزيونية الحكومية أن غالبية الضحايا هم من النساء والأطفال.

    وفي الشهر الماضي، اتهمت الحكومة السورية التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة بانتهاك القانون الدولي وقتل المدنيين في رسالة إلى الأمم المتحدة، قائلة إن واشنطن لا تحارب الإرهاب في البلاد.

    وحثت وزارة الخارجية السورية الأمم المتحدة، على إجراء تحقيق في غارة جوية نفذها التحالف الدولي في دير الزور، أسفرت عن مقتل 62 شخصا وجرح العشرات.

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