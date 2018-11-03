عزام الأحمد: مصر حريصة على منع قيام حرب جديدة بين فلسطين وإسرائيل

رام الله (د ب أ)

أفاد مسئوول فلسطيني بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أبلغ نظيره محمود عباس، في لقائهما اليوم السبت، أن مصر تسعى لمنع حرب جديدة على قطاع غزة وليس اتفاقيات رسمية بعيدًا عن القيادة الفلسطينية.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عزام الأحمد لتلفزيون فلسطين الرسمي: إن "السيسي أكد أن مصر حريصة على الهدوء ووقف نزيف الدم على الحدود مع إسرائيل في قطاع غزة ومنع قيام أي حرب جديدة تسفك مزيدا من الدماء".

وأضاف الأحمد، أن الرئيس المصري أكد "إننا نبحث عن الهدوء ومنع الحرب، ولا نبحث عن أي اتفاقات التي يجب أن تكون بين القيادة الفلسطينية الشرعية والجانب الإسرائيلي".

وأوضح الأحمد أن الرئيسين "أكدا ضرورة التمسك باتفاق 12/ 10/ 2017 (بين حركتي فتح وحماس) والتنفيذ الدقيق له وعودة حكومة التوافق لاستلام إدارة شؤون قطاع غزة كما تديرها في الضفة الغربية".

وأضاف أنه تم التأكيد على "ضرورة أن تكون خطوات إدارة شؤون غزة من قبل السلطة الواحدة والقانون الواحد كمقدمة للتدرج ووصولا إلى الشراكة الوطنية بما في ذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد التأكد من صلابة إنهاء الانقسام من خلال التزام جميع الأطراف بالحكومة الواحدة والقانون الواحد".

ووصف الأحمد لقاء عباس والسيسي ب"الهام جدا، تم خلاله استعراض القضايا الساخنة في المنطقة خاصة المتعلقة بالقضية الفلسطينية".

وأشار إلى أنه "تم استعراض المخاطر بشكل دقيق والتي تهدد مصير القضية الفلسطينية عبر الحراك السياسي الأخير سواء ما يتعلق بما يسمى بصفقة القرن، وما توصلت إليه الأمور مع الجانب الأمريكي والإسرائيلي بشكل تفصيلي".

وأضاف أن السيسي أكد "أنه لا يمكن لمصر أن تقبل أي شأن سياسي يتعلق بالقضية الفلسطينية إذا كان الأشقاء الفلسطينيون يرفضونه، وقال: (إن مصر توافق على ما توافق عليه القيادة الفلسطينية)".

وتقود مصر جهودًا للتهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل إلى جانب رعايتها محادثات ملف المصالحة الفلسطينية منذ بدء الانقسام الداخلي منتصف عام 2007.