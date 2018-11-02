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    إيران تقول إنها لا تشعر بالقلق حيال تشديد العقوبات الأمريكية

    11:38 م الجمعة 02 نوفمبر 2018
    إيران تقول إنها لا تشعر بالقلق حيال تشديد العقوبات الأمريكية

    طهران - (د ب أ):
    قالت اليوم الجمعة وزارة الخارجية الإيرانية في طهران إن إيران لا تشعر بالقلق من تشديد العقوبات التي تعتزم الولايات المتحدة فرضها.

    وقال بهرام قاسمي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية للتلفزيون الإيراني: "لقد استعددنا بالفعل لهذه العقوبات مقدما، ومن ثم فليس هناك سبب يدعو للقلق".

    وردد قاسمي تصريحات سابقة للرئيس الإيراني حسن روحاني وسياسيين آخرين، قائلا إن الولايات المتحدة تشن حربا نفسية على إيران مصيرها الفشل "ولن تكون قادرة على تخويف الشعب الإيراني الشجاع".

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