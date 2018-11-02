ميركل والقيادة البولندية يؤكدان على التقارب رغم الخلافات

وارسو - (د ب أ):

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والقيادة في بولندا على ضرورة تعميق التعاون برغم الخلافات بين البلدين خاصة فيما يتعلق بالسياسة نحو أوروبا.



وقالت ميركل اليوم الجمعة في وارسو إن هناك الكثير من القضايا المشتركة التي تبين "أنه ليس فقط من الجدير بنا أن نعمل معا ، وإنما تبين أيضا أن التعاون يجلب المنافع للطرفين".



وكانت ميركل تشارك مع طاقمها الوزاري بكامله تقريبا في اللقاء الحكومي التشاوري بين الجانب الألماني والجانب البولندي في جولته الخامسة عشرة.



وأكدت المستشارة خلال ظهور مشترك مع رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي إن الخلافات في الرأي لا يمكن أن تحل إلا عبر المباحثات.



وقالت ميركل "ومن المستحسن في ذلك أن يعرف كل من الطرفين الآخر معرفة أعمق"، مؤكدة بالقول: "نحن راغبون في أن نصوغ التطوير بصورة سلمية وودية من أجل المستقبل".



وأكد مورافيتسكي من جانبه على القضايا المشتركة أيضا، مشيرا إلى أنه اجتهد في التعريف بجميع القضايا محل النزاع ، دون أن يكون مقصده صب الزيت على النار على حد قوله.