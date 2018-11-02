حزبا "الاجتماعي المسيحي" والناخبون الأحرار يشكلان حكومة ائتلافية بألمانيا

برلين – (أ ش أ):

توصل حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي الألماني ، الحزب الوحيد في ولاية بافاريا المتحالف مع المستشارة أنجيلا ميركل ، إلى اتفاقية مع الحزب المحافظ "الناخبون الأحرار" لتشكيل حكومة ائتلافية في ولاية بافاريا بألمانيا بعد خسارتهم للأغلبية هناك في انتخابات الشهر الماضي.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم / الجمعة/، نقلاً عن وسائل إعلام محلية في ألمانيا، أن اتفاقية تشكيل الائتلاف سيتم توقيعها يوم الاثنين المقبل مما يمهد الطريق للحاكم البافاري ماركوس سويدر لإعادة انتخابه مرة أخرى على رأس الحكومة الإقليمية يوم الثلاثاء المقبل.

وتُعد بافاريا مقراً لأغلب الأعمال التجارية البارزة في ألمانيا بما في ذلك شركات صناعة السيارات.

جدير بالذكر أن الاتحاد الاجتماعي المسيحي يشكل جزءاً من اتئلاف ميركل الحكومي على المستوى الاتحاد في ألمانيا.