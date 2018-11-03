أبرز التصريحات في 24 ساعة: منتدى شباب العالم يسهم في تعزيز الحوار بين الثقافات

كتب – مصراوي:

أكد ممثل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي محمد الجبري، الحرص على المشاركة في منتدى شباب العالم 2018، فيما قال الرئيس الأمريكي، حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية، أن الأمريكيين عقدوا محادثات "جيدة جداً" مع الجانب الصيني وأنهما يقتربان أكثر باتجاه صفقات تجارية.