الكويت والبحرين تعزيان مصر في ضحايا "أتوبيس المنيا"

القاهرة - مصراوي:

بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، برقية تعزية إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الهجوم الإرهابي الآثم الذي استهدف حافلة كانت تقل مجموعة من الأقباط إلى دير محافظة المنيا، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وأعرب أمير الكويت، بحسب وكالة الأنباء الكويتية، عن استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإرهابي الشنيع الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين وزعزعة الأمن والاستقرار في جمهورية مصر العربية الشقيقة ووقوفها إلى جانب البلد الشقيق في مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.

وشدد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على تأييد الكويت لجميع ما تتخذه مصر من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامتها، مؤكداً موقف دولة الكويت الرافض للإرهاب بجميع أشكاله وصوره.

كما بعث ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ببرقية تعزية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمنها خالص تعازيها وصادق مواساتها بضحايا الهجوم الإرهابي الآثم.

كما غرد وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة على حسابه الرسمي على "تويتر" بشأن الحادث قائلاً: "رحم الله شهداء المنيا، فقد رقدوا على رجاء القيامة".

وتابع وزير الخارجية البحريني: "لله ما أعطى ولله ما أخذ".

وكان أتوبيس يقل أقباط لدير الأنبا صموئيل بالمنيا، تعرض عصر الجمعة، لإطلاق نار أسفر عن سقوط 7 قتلى و13 مصابًا وفقًا لأول حصيلة رسمية.

وأعلن اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، في بيان رسمي صادر عنه، عن استهداف مجهولين لأتوبيس رحلات لأقباط في طريقهم للعودة من دير الأنبا صموئيل بمركز العدوة، وأسفر الحادث عن وفاة 7 وإصابة 13 مواطناً حتى الآن.

وأعلنت مديرية الصحة بالمنيا، حالة الطوارئ بمستشفيات العدوة وبني مزار ومغاغة، كما دفعت هيئة الإسعاف بعدد من السيارات لنقل المصابين، وتتابع الأجهزة المعنية تداعيات الحادث وأسبابه.

فيما أكدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن أحد الأتوبيسات الذي يقل أقباط من زوار دير القديس الأنبا صموئيل المعترف -بمغاغة - بمحافظة المنيا، قد تعرض للاعتداء بالقرب من منطقة الدير، مما أسفر عن سقوط شهداء ومصابين.