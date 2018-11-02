كم تكلفت 6 ساعات قضتها ميلانيا ترامب في القاهرة؟

كتب - سامي مجدي:

كشف تقرير بأن وزارة الخارجية الأمريكية دفعت لفندق في القاهرة نحو 100 ألف دولار مقابل يوم واحد قضته السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب خلال رحلتها لمصر ضمن جولة أفريقية.

وأوضح تقرير الإنفاق الحكومي الذي أورده موقع "كوارتز" إن فندق سميراميس إنتركونتينينتال تلقى 95050 دولارا في 30 سبتمبر الماضي من السفارة الأمريكية في القاهرة مقابل إقامة ميلانيا ترامب ليوم واحد.

ووفقا للتقرير، تكلفت الغرفة الواحدة 164 دولارا لليلة الواحدة، والجناح الرئاسي 699 دولارا في الليلة. وقالت متحدثة باسم السيدة الأولى إن ميلانيا ترامب قضت ست ساعات فقط في القاهرة ولم تقضِ الليلة في الفندق.

وأشار التقرير إلى أن التكاليف غطت إقامة الطاقم الأمني المصاحب لزوجة الرئيس الأمريكي.

وزارت السيدة الأولى ميلانياترامب القاهرة في السادس من أكتوبر الماضي، وهي الأولى منذ منذ فوز زوجها الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات العام 2016، فهي أيضاً خاتمة جولة أفريقية أولى من دون زوجها.

وكانت قرينة الرئيس انتصار السيسي في استقبال ميلانياترامب لدى وصولها إلى المطار.

وتضمنت الزيارة الرسمية الأولى للسيدة ميلانيا، قصر الاتحادية حيث التقت مع الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أكد حرص بلاده على تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية المتميزة بين البلدين.

وقامت بجولة في منطقة أهرامات الجيزة لمشاهدتها وزيارة المتحف المصري الكبير.

وأطلقت ميلانياترامب خلال الزيارة حملتها "Be best" أو "كن الأفضل" لدعم الأطفال في مصر، بالشراكة مع "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية"، كما زارت مقر السفارة الأمريكية في القاهرة.