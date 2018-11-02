طالبان تستولي على قاعدة أمنية رئيسية شمالي أفغانستان

أفغانستان - (د ب أ):

قال مسؤول أفغاني، اليوم الجمعة، إن مسلحي طالبان استولوا على قاعدة رئيسية لشرطة النظام العام بعد اشتباك دام لساعات وخلف ثلاثة قتلي من أفراد قوات الأمن واحتجاز 17 أخرين كرهائن في إقليم فارياب شمالي أفغانستان.

وشن المتمردون الهجوم المنسق على قاعدة شرطة النظام العام الواقعة بين منطقتي شيرين تاجاب وداولات آباد الليلة الماضية، واستمر الاشتباك حتى صباح اليوم الجمعة عندما استولت طالبان على القاعدة، حسبما قال عبد الرازق كاكار، رئيس منطقة داولات أباد.

وقال لوكالة باجوك الإخبارية الأفغانية إن المتمردين احتجزوا 17 فردا وأربع دبابات وقاذفي صواريخ وأسلحة أخرى وآلاف الأعيرة النارية في قاعدة بول عايشا.

وأضاف أن القاعدة سقطت لطالبان جراء عدم وصول تعزيزات لمساعدة القوات المحاصرة داخل القاعدة.

وتابع أيضا ان أكثر من 10 مهاجمين لقوا حتفهم في الهجوم، وأن الدعوات بشأن إرسال قوات جوية من جانب القوات الأجنبية لم تلق آذانا صاغية.

وقال كاكار إنه لم يكن هناك مركز أمني على الطريق السريع بين ميمنة, عاصمة الإقليم، وخواجة سابزبوش وشيرين تاجاب وداولات آباد وحتى منطقة كارامكول حيث تم الاستيلاء على جميع المواقع من جانب طالبان.

وقال إنها كانت القاعدة الأخيرة على طريق داولات أباد التي سقطت أيضا في أيدي المتمردين.

وذكر أن الاتصال بين منطقتي داولات أبادو شيرين تاجاب مقطوع، ولا توجد أية قرية أو منطقة تخضع لسيطرة الحكومة. وسقوط القاعدة الأخيرة يعني أن المنطقتين محاصرتان.

وأكد أحد أعضاء مجلس محافظة فارياب، عبد الأحد عليبك، المقيم في منطقة داولات أباد، سقوط قاعدة الشرطة النظامية الرئيسية للمتمردين.

ومن جانبها، أكد أحد عناصر طالبان في منطقة داولات أباد الاستيلاء على القاعدة.

وقال إن ثلاثة من أفراد الشرطة قتلوا وأن 15 آخرين احتجزوا كرهائن.

ونفي سقوط ضحايا من حركة طالبان، وقال إن عناصر الحركة استولوا على كمية ضخمة من الذخيرة.