اليوم.. مباحثات ألمانية - بولندية في وارسو

وارسو - (د ب أ):

تتوجه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ومجلسها الوزاري إلى بولندا اليوم الجمعة لإجراء جولة المشاورات الثنائية الخامسة عشرة مع الحكومة البولندية في وارسو.

ويتضمن برنامج الزيارة محادثات للمستشارة ووزرائها مع رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي وأعضاء حكومته القومية المحافظة، حول التعاون الثنائي وسياسة الأمن وكذلك السياسة الأوروبية.

كان آخر لقاء بين الحكومتين عقد في برلين عام 2016.

وتوترت العلاقات البولندية مع ألمانيا ومع الاتحاد الأوروبي من التوجه الصدامي لحزب القانون والعدالة الذي يسيطر على البلاد منذ 2015.

وتنتقد وارسو بصفة خاصة سياسة ألمانيا بشأن اللاجئين والطاقة، كما أدت مطالب وارسو بأن تدفع ألمانيا تعويضات عن أضرار الحرب العالمية الثانية، والتي تكررت بشدة من قبل الحزب الحاكم في وارسو، إلى توتر العلاقات بين الجانبين.

وكانت أوساط في العاصمة الالمانية برلين قالت قبيل الزيارة إن الحكومة البولندية واجهت ألمانيا بتصورات غير مسبوقة بشأن هذه القضية.

ولا يعتقد الجانب الألماني أن المشاورات المتبادلة يمكن أن تغير شيئا في هذا الاطار، إلا أنه أكد على أن برلين تتحمل مسؤولياتها التاريخية في هذا الجانب.

وقد تتناول المباحثات بين ميركل ومورافيتسكي قوانين السلطة القضائية المثيرة للجدل في بولندا، والتي تراها المفوضية الأوروبية تهديدا لاستقلال القضاء، ومن ثم تهديدا للقيم الأساسية الأوروبية .