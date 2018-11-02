استسلام 80 من عناصر الحوثي لقوات التحالف العربي في اليمن

عدن- (أ ش أ):

أفادت مصادر عسكرية يمنية أن قوات التحالف العربي استقبلت 80 من ميليشيات الحوثي بعد استسلامهم في إحدى جبهات القتال في جبهة الساحل بمحافظة الحديدة .

وأوضحت المصادر - وفقا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الجمعة - أنهم أعلنوا عن عدم رغبتهم في مواصلة القتال الذي أجبروا عليه عنوة من قبل الميليشيات.

في سياق متصل.. شنت مقاتلات التحالف العربي عدة غارات على مواقع وتجمعات لميليشيات الحوثي في محيط منطقة "كيلو 16" جنوب شرقي مدينة الحديدة ، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات .

من جهة أخرى، قتل مدني وأصيب أربعة آخرون بينهم طفلتان إثر سقوط قذائف أطلقها الحوثيون على أحياء سكنية جنوب غربي مديرية التحيتا جنوبي محافظة الحديدة.