أهم التصريحات في 24 ساعة: يجب تسليم رُفات خاشقجي لأسرته
القاهرة - مصراوي
طالب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو بضرورة تسليم رفات الصحفي السعودي جمال خاشقجي إلى أسرته، بينما صرح الرئيس الأمريكي بأن بلاده ستضع المهاجرين في مخيمات، واعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي تم تضخيمها بكم هائل من المكائد والافتراءات.
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