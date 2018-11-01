داعش يخرب أبراج نقل الطاقة الكهربائية غربي كركوك بالعراق

كركوك (د ب أ)

ذكرت الشرطة العراقية اليوم الخميس، أن عددًا من أبراج نقل الطاقة الكهربائية تعرضت لعمليات تخريب من قبل عناصر تنظيم داعش، مما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي بشكل تام عن مناطق قضاء الحويجة غربي محافظة كركوك /250كم شمالي بغداد/.

وأبلغت مصادر في قيادة شرطة كركوك وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن "عناصر من عصابات تنظيم داعش قامت بتفجير برجين للطاقة الكهربائية بالقرب من قرية السيحة التابعة لقضاء الحويجة غربي كركوك، وأدى الحادث إلى قطع التيار الكهربائي بشكل تام في قاطع الحويجة ونواحيها".

وأوضحت "أن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من أحد أبراج الطاقة الكهربائية القريبة في قرية المحمودية في حادث منفصل بقضاء الحويجة، أدى مقتل أحد عمال صيانة الكهرباء".

من جانب آخر، انفجرت عبوة ناسفة لدى مرور عجلة تابعة للشرطة الاتحادية بالقرب من سايلو (صوامع) الحبوب في كركوك، أدى إلى إصابة اثنين من أفراد الشرطة بجروح والحاق أضرار بالعجلة".