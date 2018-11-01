رئيس وزراء العراق: نحتاج إلى تنمية وإعمار بعد الدمار الذي سببه الإرهاب

بغداد (أ ش أ)

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الخميس، أن بلاده تحتاج إلى تنمية وإعمار سريعين بعد الدمار الذي لحق به نتيجة الحروب والإرهاب، مؤكدا قدرة العراق على النهوض مجددا وامتلاكه القدرات البشرية والمادية التي تمكنه من النهوض.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن عادل عبد المهدي استقبل اليوم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وجرى خلال اللقاء مناقشة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في قطاعات التجارة والاستثمار والأمن والطاقة والصناعة.

وبحسب البيان، نقل الصفدي تهنئة الملك عبد الله الثاني لرئيس مجلس الوزراء بمناسبة تشكيل الحكومة العراقية، مؤكدا حرص المملكة الأردنية الهاشمية على علاقات متميزة مع العراق والعمل المشترك في جميع القطاعات.

وقال عبدالمهدي إن العراق والأردن شريكان في عدد كبير من المجالات، مؤكدا حرص العراق على تجاوز الروتين والبيروقراطية لتعزيز العمل المشترك وتجاوز العقبات والقضايا العالقة.

وأوضح أن الأمن مشترك بين الدول وكل ما يجري في العراق وسوريا والأردن وغيرها من الدول سيتأثر به الجميع لذلك يجب العمل المشترك للتخلص من خطر عصابات داعش الإرهابية والاستمرار بالتعاون الأمني لملاحقة خلاياه الإرهابية.

ولفت رئيس الحكومة العراقية إلى أن منهج الحكومة يعتمد على تعزيز العلاقات وحسن الجوار والمصالح والعمل المشترك، إضافة إلى تطوير الاقتصاد والتنمية والاستثمار وتوفير الخدمات وفرص العمل.