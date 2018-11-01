وزير الخارجية اليمني: إيران دولة راعية للإرهاب

صنعاء (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، اليوم الخميس، أن إيران دولة راعية للإرهاب ويجب أن تتوقف عن دعم ميليشيات الحوثي.

وأشار اليماني - في مقابلة مع قناة (سكاي نيوز) الإخبارية - إلى أن ميليشيات الحوثي انتهكت 9 هدن وأصرت على استمرار الحرب، مشددًا على ضرورة التزام ميليشيات الحوثي بالحل السلمي.

وأضاف الوزير اليمني أنه لا حل سياسي من دون التزام الحوثيين بمخرجات الحوار الوطني والمرجعيات المتفق عليها، مؤكدًا أن المعاناة الإنسانية في اليمن فاقت كل التصورات.

ودعا اليماني المجتمع الدولي للضغط على الانقلابيين للإفراج عن المختطفين لديها، مضيفًا "نتعاطى بإيجابية مع الدعوات الدولية للحل السياسي ووقف الحرب، ولكن لا حل سياسي من دون تسليم الحوثيين للأسلحة الثقيلة والمتوسطة وتسليم المدن والانسحاب من مؤسسات الدولة".