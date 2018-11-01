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الحشد الشعبي العراقي يقتل قياديا من داعش في محافظة ديالى

09:11 ص الخميس 01 نوفمبر 2018
الحشد الشعبي العراقي يقتل قياديا من داعش في محافظة ديالى

الحشد الشعبي العراقي

بغداد - (د ب أ):

أعلن آمر لواء في الحشد الشعبي العراقي اليوم الخميس مقتل قيادي في تنظيم "داعش" في قرى شمال المقدادية بمحافظة ديالى، 57 كلم شمال شرق بغداد.

ونقل موقع "السومرية نيوز" عن آمر اللواء 24 في الحشد الشعبي اللواء زياد التميمي القول إن "قوة من اللواء تمكنت من قتل الإرهابي المدعو ياسر نعناع، من قاطع عمر الفاروق بما يسمى ولاية ديالى".

وأوضح التميمي أن "عملية قتل الإرهابي المذكور كانت نوعية ونفذتها قوة من فوج القوات الخاصة للواء في قرى شمال المقدادية، شمال شرقي ديالى".

ولا تزال بعض مناطق ديالى تعاني من وجود جيوب وخلايا نائمة للتنظيم تعمل القوات الأمنية من الحشد الشعبي والجيش على معالجتها، وذلك رغم إعلان رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي العام الماضي القضاء على تنظيم داعش عسكريا في بلاده.

الحشد الشعبي العراقي داعش بغداد محافظة ديالى

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