ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار يوتو إلى 15 قتيلا في الفلبين

مانيلا - (د ب ا):

قال مسؤولون اليوم الخميس إن حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية والفيضانات الناجمة عن إعصار يوتو في الفلبين ارتفعت إلى 15 قتيلا، في حين مازال العشرات في عداد المفقودين.

وقال ريكاردو جالاد المدير التنفيذي للمكتب الوطني لإدارة مخاطر الكوارث إن 14 من الضحايا لقوا حتفهم في انهيارات أرضية في أقاليم ماونتن وباناوي وافوجاو وكالينجا، في حين غرق آخر في إقليم ابرا.

وأضاف أن حصيلة القتلى مرشحة للزيادة، حيث مازال رجال الإنقاذ يبحثون عن أشخاص يعتقد أنهم حوصروا أسفل ثلاثة مباني تابعة لإدارة الأشغال العامة وطرق سريعة طمرها انهيار أرضي في بلدة ناتونين في إقليم ماونتن.

وقال مسؤولون محليون إن بعض السكان لجأوا أمس الأول الثلاثاء للاحتماء في هذه المباني قبل وصول إعصار يوتو، الذي كان يحمل رياحا تسير بسرعة 140 كيلومترا في الساعة وزوابع تسير بسرعة 230 كيلومترا في الساعة.

وأوضح جالاد لإذاعة دي زد ام ام في مانيلا" من الصعب تحديد عدد المفقودين في هذا الانهيار" مضيفا" بما أنه لا يوجد مركز إجلاء رسمي، لا يوجد تسجيل للذين كانوا داخل المبنى".

وقد أسفر إعصار يوتو عن نزوح أكثر من 38 ألف شخص، في حين تم إلغاء أكثر من 30 رحلة جوية داخلية وخارجية.

كما علقت السلطات خدمات السفن في ظل ارتفاع الأمواج.

ويشار إلى أن إعصار مانكوت قد ضرب نفس المنطقة في سبتمبر الماضي، مما أسفر عن مقتل أكثر من مئة شخص في انهيارات أرضية وفيضانات وحوادث أخرى.