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تواصل المحاولات الإندونيسية لانتشال الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة

07:09 ص الخميس 01 نوفمبر 2018
تواصل المحاولات الإندونيسية لانتشال الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة

طائرة شركة ليون إير

جاكرتا - (د ب أ):

تحاول فرق البحث والإنقاذ الإندونيسية اليوم الخميس انتشال الصندوق الأسود الخاص بالطائرة التابعة لشركة "ليون إير" التي تحطمت في بحر جاوة هذا الأسبوع وعلى متنها 189 شخصا.

وقال القائد العسكري للقوات الجوية المارشال هادي تاجيجانتو إن موقع الصندوق الأسود تم تحديده ، لكن التيارات القوية منعت مركبة تعمل تحت الماء يتم تشغيلها عن بعد من الوصول إليه أمس الأربعاء.

وأضاف هادي للصحفيين في ساعة متأخرة مساء الأربعاء :"أنا متأكد من أنه سيتم العثور عليه قريبا وأن الجسم الرئيسي للطائرة سيكون أيضا غير بعيد عن المنطقة."

ويمكن أن يلقي الصندوق الأسود بالضوء على سبب الحادث.

وتحطمت الطائرة "بوينج 737 ماكس 8" ،التي تشغلها شركة "ليون إير" للطيران منخفض التكلفة، بعد نحو 13 دقيقة فقط من إقلاعها من مطار سوكارنو هاتا الدولي في جاكرتا.

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