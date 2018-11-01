اليابان تستأنف بناء قاعدة عسكرية أمريكية مثيرة للجدل

طوكيو - (د ب أ):

استأنفت الحكومة المركزية في اليابان البناء المثير للجدل لقاعدة عسكرية أمريكية جديدة في جزيرة أوكيناوا جنوبي البلاد اليوم الخميس.

وقال حاكم أوكيناوا، ديني تاماكي، إن قرار طوكيو استئناف جهود بناء منشآت عسكرية أمريكية في الجزيرة، يخالف إرادة سكان الجزيرة.

وفي أواخر سبتمبر ، حقق تاماكي فوزا ساحقا على عمدة "جينوان" السابق أتسوشي ساكيما ، المدعوم من جانب الحزب الديمقراطي الليبرالي الذي يتزعمه رئيس الوزراء شينزو آبي ، في انتخابات حكام الجزيرة.

وتضغط حكومة آبي للمضي قدما بخطة بناء القاعدة الأمريكية الجديدة بالرغم من المعارضة المحلية القوية. كما تشتهر المنطقة بالتنوع البيولوجي والشعاب المرجانية.

وتشكل أوكيناوا أقل من 1 % من إجمالي مساحة اليابسة في اليابان ، ولكنها تستضيف أكثر من نصف الجنود الأمريكيين المتمركزين في البلاد والذين يقدر عددهم بـ50 ألف عسكري. وعارض العديد من سكان الجزر الوجود العسكري الأمريكي منذ فترة طويلة ، وهو الموقف الذي تعزز عندما تسببت القوات الأمريكية هناك في وقوع حوادث أو ارتكبت جرائم.