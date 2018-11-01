تقرير: أستراليا تعتزم إخلاء مراكز احتجاز المهاجرين نهاية العام

كانبرا - (د ب أ):

ذكر تقرير إعلامي ودبلوماسي أسترالي رفيع المستوى إنه ستتم على الأرجح إزالة مراكز احتجاز المهاجرين التي تديرها أستراليا في جزيرة ناورو بحلول نهاية العام الجاري.

ونقلت صحيفة "ذا أستراليان" عن مصادر حكومية اليوم الخميس أنه من المقرر أن يتم نقل نحو 40 طفلا من أبناء طالبي اللجوء في جزيرة ناورو إلى أستراليا بحلول نهاية العام.

وأكد المدعي العام السابق جورج براندس ، المفوض الأعلى الأسترالي في بريطانيا حاليا ، خطة الحكومة في مقابلة مع إذاعة إل بي سي في لندن في وقت مبكر صباح اليوم الخميس.

وقال براندس: "لا يكاد يوجد أي أطفال في ناورو وغينيا الجديدة ونتوقع ألا يكون هناك أي منهم بنهاية هذا العام."

ولم تؤكد الحكومة الأسترالية هذا الجدول الزمني.

ويخضع رئيس الوزراء الأسترالي ، سكوت موريسون، لضغط سياسي مكثف، بما في ذلك من داخل حزبه، من أجل نقل الأطفال من ناورو، بعد أن حذر أطباء من تزايد مشكلات الصحة العقلية بين المقيمين في مراكز الاحتجاز.

وتم طرد حوالي 900 طالب لجوء ، وصلوا إلى أستراليا عن طريق القوارب ، منذ عام 2013 إلى ناورو ، وهي دولة صغيرة نائية تقع إلى الشمال الشرقي من أستراليا ويقطنها حوالي 13 ألف شخص.