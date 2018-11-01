حبس زعيمة المعارضة في بيرو 36 شهرا لحين التحقيق في اتهامها بغسل أموال

ليما - (د ب أ):

قضت محكمة في بيرو، الأربعاء، بحبس زعيمة المعارضة كيكو فوجيموري لمدة 36 شهرا، إلى حين التحقيق في اتهامات غسل الأموال المنسوبة إليها.

وقال القاضي ريتشارد كونسيبسيون كاروهوانتشو إن هناك "عناصر كافية" للإشارة إلى أن فوجيموري ترأس شبكة إجرامية لغسل الأموال.

وأضاف أن فوجيموري أشرفت على "هيكل سلطة ساعد آخرين على ارتكاب هذه الجرائم".

وكانت فوجيموري، 43 عاما، وهي زعيمة حزب القوى الشعبية المعارض قد اعتقلت في 10 أكتوبر الماضي وأطلق سراحها بعد ثمانية أيام.