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أبرز عناوين الصحف: لغز مقتل شقيقتين سعوديتين طلبتا اللجوء إلى أمريكا

01:31 ص الخميس 01 نوفمبر 2018
أبرز عناوين الصحف: لغز مقتل شقيقتين سعوديتين طلبتا اللجوء إلى أمريكا

الشقيقتين

القاهرة – مصراوي

ركزت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية على مقتل شقيقتين سعوديتين في مدينة نيويورك بعد تقييدهما سويًا، بينما تحدثت صحيفة ديلي إكسبرس البريطانية عن انتخابات التجديد النصفي بالكونجرس والذي قد تضعف نتائجها من الرئيس ترامب، بينما لفتت افتتاحية الجارديان إلى أن الرئيس الأمريكي الذي يكره نصف شعبه.

نيويورك الكونجرس الأمريكي ترامب أمريكا نهر هيدسون إسرائيل
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