أبرز عناوين الصحف: لغز مقتل شقيقتين سعوديتين طلبتا اللجوء إلى أمريكا
القاهرة – مصراوي
ركزت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية على مقتل شقيقتين سعوديتين في مدينة نيويورك بعد تقييدهما سويًا، بينما تحدثت صحيفة ديلي إكسبرس البريطانية عن انتخابات التجديد النصفي بالكونجرس والذي قد تضعف نتائجها من الرئيس ترامب، بينما لفتت افتتاحية الجارديان إلى أن الرئيس الأمريكي الذي يكره نصف شعبه.
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