العالم في صور: النائب العام السعودي يغادر تركيا.. وترامب يدعو أنصاره لمساندته في الانتخابات النصفية
كتب – مصراوي:
رصدت عدسات المصورين في وكالة الصحافة الفرنسية، أبرز الصور لأهم احداث الاربعاء، من مشاهد لمغادرة النائب العام السعودي تركيا بعد إعلان تفاصيل مقتل الصحفي جمال خاشقجي، إلى بحث أهالي ضحايا الطائرة الإندونيسية المنكوبة عن رفات ذويهم، وحتى استراحة المهاجرين من أمريكا الوسطى قبل استكمال الطريق إلى الولايات المتحدة.
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