أكثر الكلمات إنتشاراً

منتدى إعلام مصر الطقس أسعار البطاطس جمال خاشقجي مشروع جنة تركي آل الشيخ محمد صلاح أسعار الذهب

العالم في صور: النائب العام السعودي يغادر تركيا.. وترامب يدعو أنصاره لمساندته في الانتخابات النصفية

02:03 ص الخميس 01 نوفمبر 2018
العالم في صور: النائب العام السعودي يغادر تركيا.. وترامب يدعو أنصاره لمساندته في الانتخابات النصفية

النائب العام السعودي الشيخ سعود المعجب

كتب – مصراوي:

رصدت عدسات المصورين في وكالة الصحافة الفرنسية، أبرز الصور لأهم احداث الاربعاء، من مشاهد لمغادرة النائب العام السعودي تركيا بعد إعلان تفاصيل مقتل الصحفي جمال خاشقجي، إلى بحث أهالي ضحايا الطائرة الإندونيسية المنكوبة عن رفات ذويهم، وحتى استراحة المهاجرين من أمريكا الوسطى قبل استكمال الطريق إلى الولايات المتحدة.

النائب العام السعودي تركيا ترامب الانتخابات النصفية جمال خاشقجي ضحايا الطائرة الإندونيسية

الخبر التالى:

حبس زعيمة المعارضة في بيرو 36 شهرا لحين التحقيق في اتهامها بغسل أموال
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

الأخبار المتعلقة

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان