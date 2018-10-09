تركيا تسمح لطائرة سعودية بالمغادرة لعدم وجود أي صلة باختفاء خاشقجي

كتب – محمد عطايا:

سمح الأمن التركي للطائرة السعودية التي تعرضت للتفتيش اليوم الثلاثاء، بالمغادرة لعدم وجود أي صلة باختفاء الصحفي جمال خاشقجي، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية "العربية".

وسمحت الممكلة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، للسلطات التركية بتفتيش مقر القنصلية السعودية في إسطنبول، في إطار التعاون في التحقيقات حول اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي، إن "السعودية ستسمح للسلطات التركية بتفتيش مقر القنصلية السعودية في اسطنبول، في إطار التعاون في التحقيقات حول اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي اختفى منذ أسبوع، بعد دخول إلى مقر القنصلية".

وذكر بيان صادر عن أقصوي، إن "السعودية أخبرتنا أنهم منفتحين للتعاون في قضية اختفاء خاشقجي، وفي هذا الإطار سيتم تفتيش القنصلية السعودية في إسطنبول"، مؤكدا أن التحقيق في اختفاء خاشقجي جار على قدم وساق.