ترامب يعتزم الاتصال بالقادة السعوديين بشأن خاشقجي

واشنطن (د ب أ)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ،اليوم الثلاثاء، انه يعتزم الاتصال بالسعودية بشأن اختفاء جمال خاشقجي، وهو صحفي سعودي ومنتقد للعائلة الملكية الحاكمة ، شوهد أخرة مرة في القنصلية السعودية في مدينة اسطنبول التركية.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية عن ترامب قوله في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، انه لم يتحدث مع القادة السعوديين بشان هذا الموضوع بعد ولكنه "سوف يتصل بهم".

وأضاف الرئيس ترامب أنه ليس لديه علم عما حدث لخاشقجي غير ما قرأه في التقارير الإخبارية.

كان ترامب قد صرح أمس الأثنين أنه "منزعج بشأن هذا الموضوع، وهناك أخبار سيئة إلى حد ما تتحدث عنه. لايروق لي ذلك".

كان نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس قد قال امس الاثنين إنه منزعج بشدة حيال ما يتردد عن خاشقجي.

يشار إلى أن مسؤولا تركيا، لم يكشف عن هويته، قد تحدث عن أن خاشقجي قُتل داخل القنصلية السعودية ، وهو ما نفته المملكة بشدة.