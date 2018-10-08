أمريكا تطالب محكمة العدل الدولية برفض دعوى إيران لاستعادة أصول مجمدة

واشنطن - (أ ش أ)

دعت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، إلى نبذ الدعوى القضائية المرفوعة من جانب إيران التي تطالب فيها باستعادة نحو ملياري دولار من الأصول الإيرانية المجمدة في الولايات المتحدة.

وذكر راديو "صوت أمريكا" في نشرته باللغة الإنجليزية، أن واشنطن أرسلت وفدا قانونيا كبيرا إلى مقر محكمة العدل الدولية في لاهاى، لتقديم اعتراضات الولايات المتحدة على هذه الدعوى القضائية التي رفعتها إيران عام 2016.

وأبلغ ريتشارد فيسك محامي الخارجية الأمريكية، قضاة المحكمة الدولية -المؤلفة من 15 قاضيا- أن هذه الدعوى القضائية تتصل بسلوك شرير من جانب إيران التي تصنفها الولايات المتحدة منذ فترة طويلة كدولة راعية للإرهاب في العالم.

وأضاف "إن الدعوى تقوم في الأساس على أن إيران دولة تدعم الإرهاب في العالم وأن الأموال المجمدة التي تطالب بها دفعت لضحايا تفجيرات إرهابية وقعت في لبنان عام 1983 واعتداءات أخرى ذات صلة بإيران".

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة العليا الأمريكية أمرت عام 2016 بدفع هذه الأموال الإيرانية المجمدة في الولايات المتحدة لضحايا التفجير الذي استهدف ثكنات قوات المارينز الأمريكيين في بيروت عام 1983، وأسفر -آنذاك- عن مصرع 241 من العسكريين، والذي خلصت محكمة أمريكية أدنى إلى أنه تم تنفيذه من خلال أحد العملاء الإيرانيين المدعوم من جانب حزب الله اللبناني.

وكان وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو قد أعلن الأسبوع الماضي انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصداقة الأمريكية / الإيرانية؛ والتي تستند طهران إليها في الزعم باختصاص محكمة العدل الدولية بالنظر في الدعوى القضائية المرفوعة من جانبها.