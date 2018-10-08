  • عاجل:القبض على الإرهابي هشام عشماوي.. سقوط الصيد الثمين.. تغطية خاصة (اضغط هنا)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    هشام عشماوي نصر أكتوبر تركي آل الشيخ محمد صلاح أسعار الذهب

    أمريكا تطالب محكمة العدل الدولية برفض دعوى إيران لاستعادة أصول مجمدة

    09:26 م الإثنين 08 أكتوبر 2018
    أمريكا تطالب محكمة العدل الدولية برفض دعوى إيران لاستعادة أصول مجمدة

    محكمة العدل الدولية

    واشنطن - (أ ش أ)

    دعت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، إلى نبذ الدعوى القضائية المرفوعة من جانب إيران التي تطالب فيها باستعادة نحو ملياري دولار من الأصول الإيرانية المجمدة في الولايات المتحدة.

    وذكر راديو "صوت أمريكا" في نشرته باللغة الإنجليزية، أن واشنطن أرسلت وفدا قانونيا كبيرا إلى مقر محكمة العدل الدولية في لاهاى، لتقديم اعتراضات الولايات المتحدة على هذه الدعوى القضائية التي رفعتها إيران عام 2016.

    وأبلغ ريتشارد فيسك محامي الخارجية الأمريكية، قضاة المحكمة الدولية -المؤلفة من 15 قاضيا- أن هذه الدعوى القضائية تتصل بسلوك شرير من جانب إيران التي تصنفها الولايات المتحدة منذ فترة طويلة كدولة راعية للإرهاب في العالم.

    وأضاف "إن الدعوى تقوم في الأساس على أن إيران دولة تدعم الإرهاب في العالم وأن الأموال المجمدة التي تطالب بها دفعت لضحايا تفجيرات إرهابية وقعت في لبنان عام 1983 واعتداءات أخرى ذات صلة بإيران".

    تجدر الإشارة إلى أن المحكمة العليا الأمريكية أمرت عام 2016 بدفع هذه الأموال الإيرانية المجمدة في الولايات المتحدة لضحايا التفجير الذي استهدف ثكنات قوات المارينز الأمريكيين في بيروت عام 1983، وأسفر -آنذاك- عن مصرع 241 من العسكريين، والذي خلصت محكمة أمريكية أدنى إلى أنه تم تنفيذه من خلال أحد العملاء الإيرانيين المدعوم من جانب حزب الله اللبناني.

    وكان وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو قد أعلن الأسبوع الماضي انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصداقة الأمريكية / الإيرانية؛ والتي تستند طهران إليها في الزعم باختصاص محكمة العدل الدولية بالنظر في الدعوى القضائية المرفوعة من جانبها.

    هذا المحتوى من

    واشنطن الولايات المتحدة محكمة العدل الدولية إيران الأمم المتحدة ريتشارد فيسك الخارجية الأمريكية

    الخبر التالى:

    رئيس الحكومة يفتح باب الترشيح أمام العراقيين للتنافس على المناصب الوزارية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان