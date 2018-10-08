رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يلتقي السفير الألماني

طرابلس (د ب أ)

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، اليوم الإثنين، السفير الألماني لدى ليبيا "أوليفر أوفيتشا" في العاصمة طرابلس، لمناقشة آخر المستجدات على الساحة الليبية.

وأشار بيان مقتضب نشره المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، إلى أنّ اللقاء تناول عدة ملفات أبرزها الوضع الأمني وما شهدته العاصمة من أحداث مؤخرًا،بحسب بوابة الوسط.

وأضاف البيان أنّ اللقاء تناول الجانب السياسي وما يتعلق بتعديل تركيبة المجلس الرئاسي، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية، والأوضاع الإنسانية، وملف النازحين.

من جانبه، قال السفير الألماني: "بدء الإصلاحات الاقتصادية خطوة مشجعة تحتاج إلى المزيد".