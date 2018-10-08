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    سيرجي لافروف يرفض اتهامات هولندا بمحاولة شن هجوم إلكتروني

    04:52 م الإثنين 08 أكتوبر 2018
    سيرجي لافروف يرفض اتهامات هولندا بمحاولة شن هجوم إلكتروني

    وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف

    موسكو (د ب أ)

    رفض وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف، اليوم الإثنين، الاتهامات الهولندية لروسيا بالسعي لشن هجوم إلكتروني على منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

    وكانت السلطات الهولندية قد اتهمت أربعة رجال، قالت إنهم من الاستخبارات العسكرية الروسية، باستهداف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية خلال تحقيق بشأن محاولة تسميم العميل الروسي المزدوج سيرجي سكريبال مطلع هذا العام.

    وقال لافروف إن الرجال كانوا في رحلة روتينية في لاهاي، حيث يقع مقر المنظمة.

    ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن لافروف القول " هذه كانت رحلة روتينية. هم لم يختبئوا عندما جاءوا المطار وسجلوا دخولهم في الفندق وزاروا سفارتنا".

    وأضاف" لا يوجد سر حول رحلة المتخصصين الروس إلى لاهاي في أبريل الماضي" موضحا "هذا يبدو كسوء تفاهم".

    ويشار إلى أن عملية تسميم سكريبال في انجلترا مطلع هذا العام، الذي اتهمت القيادة البريطانية عملاء روس بأنهم وراءها، دفعت بريطانيا والعشرات من حلفائها لطرد دبلوماسيين روس، وهو ما ردت عليه روسيا بالمثل.

    وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف روسيا موسكو الأسلحة الكيماوية

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