  • عاجل:القبض على الإرهابي هشام عشماوي.. سقوط الصيد الثمين.. تغطية خاصة (اضغط هنا)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    هشام عشماوي نصر أكتوبر تركي آل الشيخ محمد صلاح أسعار الذهب

    زوجة رئيس الانتربول المختفي: هونج وي ارسل لي صورة سكين قبل انقطاع أخباره

    05:35 م الإثنين 08 أكتوبر 2018
    زوجة رئيس الانتربول المختفي: هونج وي ارسل لي صورة سكين قبل انقطاع أخباره

    مينج هونج وي

    كتب – محمد عطايا:

    قالت زوجة رئيس الانتربول المختفي، إن مينج هونج وي، ارسل لي صورة "سكين" قبل انقطاع جميع الأخبار عنه، مؤكدة أن ذلك يعد مؤشر خطر، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "اسوشيتيد برس".

    وكانت منظمة الشرطة الجنائية الدولية "إنتربول"، طالبت رسميًا من السلطات الصينية معلومات عن مصير رئيس المنظمة الصيني مينج هونج وي، والذي تقول تقارير إنه اختفى بعد وصوله الأراضي الصينية منذ أيام.

    وذكرت تقارير صحفية صينية أن السلطات اعتقلت هونج وي، 64 عامًا، فور وصوله إلى الصين، وأشارت تكهنات إلى أنه يخضع لتحقيق من مسؤولين في الحزب الشيوعي الصيني بتهم فساد.

    وقال الأمين العام للإنتربول يورجن ستوك، إنه طلب من خلال القنوات الرسمية لإنفاذ القانون من السلطات الصينية تقديم معلومات عن وضع مينغ هونج وى.

    مينج هونج وي الإنتربول منظمة الشرطة الجنائية الدولية لصين الحزب الشيوعي الصيني تهمة فساد يورجن ستوك

    الخبر التالى:

    الاتحاد الأوروبي يطالب بلغاريا بالتحقيق في قتل صحفية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان