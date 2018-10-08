زوجة رئيس الانتربول المختفي: هونج وي ارسل لي صورة سكين قبل انقطاع أخباره

كتب – محمد عطايا:

قالت زوجة رئيس الانتربول المختفي، إن مينج هونج وي، ارسل لي صورة "سكين" قبل انقطاع جميع الأخبار عنه، مؤكدة أن ذلك يعد مؤشر خطر، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "اسوشيتيد برس".

وكانت منظمة الشرطة الجنائية الدولية "إنتربول"، طالبت رسميًا من السلطات الصينية معلومات عن مصير رئيس المنظمة الصيني مينج هونج وي، والذي تقول تقارير إنه اختفى بعد وصوله الأراضي الصينية منذ أيام.

وذكرت تقارير صحفية صينية أن السلطات اعتقلت هونج وي، 64 عامًا، فور وصوله إلى الصين، وأشارت تكهنات إلى أنه يخضع لتحقيق من مسؤولين في الحزب الشيوعي الصيني بتهم فساد.

وقال الأمين العام للإنتربول يورجن ستوك، إنه طلب من خلال القنوات الرسمية لإنفاذ القانون من السلطات الصينية تقديم معلومات عن وضع مينغ هونج وى.