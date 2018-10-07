شكري يعقد اجتماعًا مع وزراء الخارجية العرب المشاركين في منتدى إقليمي ببرشلونة

برشلونة – (أ ش أ):

عقد وزير الخارجية سامح شكري، مساء اليوم الأحد اجتماعاً تنسيقياً لوزراء الخارجية العرب المشاركين في المنتدى الإقليمي الثالث للاتحاد من أجل المتوسط، والذي تستضيفه المدينة الإسبانية برشلونة، وذلك في ضوء أن مصر تُعد منسق المجموعة العربية في الاتحاد.

صرح المستشار أحمد حافظ المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الاجتماع تناول، التشاور بشأن سُبل تفعيل دور المجموعة العربية في إطار جهود وأنشطة "الاتحاد من أجل المتوسط" على كافة الأصعدة، فضلاً عن العمل على الدفع قدماً بتنشيط التعاون فيما بين الدول العربية من جهة، وبين تلك المجموعة العربية ودول الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى، بالإضافة إلى الموضوعات والقضايا العديدة المُدرجة على جدول أعمال ذلك المنتدى الوزاري.

ويحتفل "الاتحاد من أجل المتوسط" هذا العام بالذكرى العاشرة لإنشائه بمبادرة مصرية فرنسية مشتركة في يوليو 2008 كمنظمة حكومية خلفاً لعملية برشلونة التي أطلقت عام 1995.

ويضم الاتحاد 43 دولةً، من ضمنهم دول الاتحاد الأوروبي علاوةً على دول شرق وجنوب البحر المتوسط، وذلك بهدف تحقيق المصالح المتبادلة على كافة الأصعدة ومواجهة التحديات المشتركة في المنطقة الأورومتوسطية، فضلاً عن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول جنوب المتوسط وتنشيط الحوار بين الدول الأعضاء.