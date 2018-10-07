كوريا الجنوبية: كيم وبومبيو اتفقا على عقد قمة جديدة بين البلدين

سول – (أ ش أ):

قال المتحدث باسم الرئاسة في كوريا الجنوبية يون يونج-تشان اليوم الأحد، إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أبلغ الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن، أنه اتفق مع الزعيم الكوري الشمالي كيم يونج -أون خلال زيارة لبيونج يانج على عقد قمة ثانية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة في أسرع وقت ممكن.

وذكر يون - في بيان أوردته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية - أن بومبيو أبلغ الرئيس مون خلال اجتماع مغلق في سول أنه اتفق مع الزعيم الكوري الشمالي على الترتيب لقمة ثانية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة في أسرع وقت ممكن، والاستمرار في التشاور لتحديد موعد وموقع عقد القمة الثانية بينهما.

وأضاف يون أن بومبيو ناقش كذلك مع الجانب الكوري الشمالي خطوات نزع السلاح النووي التي سيتخذها النظام الكوري الشمالي، وكذلك إشراف واشنطن على عملية التحقق من إتمام النزع والتدابير المقابلة التي ستتخذها الولايات المتحدة.

وتابع "اتفق البلدان على تشكيل فريق تفاوض على مستوى العمل لمناقشة عملية نزع السلاح النووي الكوري الشمالي والجدول الزمني لقمة ترامب - كيم".

وكان وزير الخارجية الأمريكي قد وصل إلى العاصمة الكورية الجنوبية سول اليوم الأحد عقب زيارته إلى كوريا الشمالية، حيث اجتمع مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن لإطلاعه على نتائج لقائه مع الزعيم الكوري الشمالي، ونقل شكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرئيس مون وبلاده لإسهامهما الكبير في جهود نزع السلاح النووي من خلال عقد محادثات القمة بين الكوريتين وغيرها.

وصرح بومبيو بأنه أجرى محادثات جيدة ومثمرة للغاية أثناء زيارته إلى العاصمة الكورية الشمالية.