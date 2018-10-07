رئيس الإنتربول يستقيل من منصبه عقب خضوعه للتحقيق بالصين

كتب – محمد عطايا:

أعلنت منظمة الشرطة الجنائية الدولية "إنتربول" اليوم الأحد، أن رئيسها مينج هونج وي، تقدم باستقالته من منصبه، عقب خضوعه للتحقيقات في الصين، على خلفيه انتهاكه القوانين، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "اسوشيتيد برس".

وكانت السلطات الصينية، أعلنت أن رئيس منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، جاري التحقيق معه لانتهاكه بعض مواد القانون.

وكانت منظمة الشرطة الجنائية الدولية "إنتربول"، طالبت رسميًا من السلطات الصينية معلومات عن مصير رئيس المنظمة الصيني مينج هونج وي، والذي تقول تقارير إنه اختفى بعد وصوله الأراضي الصينية منذ أيام.

وذكرت تقارير صحفية صينية أن السلطات اعتقلت هونج وي، 64 عامًا، فور وصوله إلى الصين، وأشارت تكهنات إلى أنه يخضع لتحقيق من مسؤولين في الحزب الشيوعي الصيني بتهم فساد.

وقال الأمين العام للإنتربول يورجن ستوك، إنه طلب من خلال القنوات الرسمية لإنفاذ القانون من السلطات الصينية تقديم معلومات عن وضع مينغ هونج وى,كتب – محمد عطايا:

أعلنت منظمة الشرطة الجنائية الدولية "إنتربول" اليوم الأحد، أن رئيسها المختفي مينج هونج وي، تقدم باستقالته من منصبه، عقب خضوعه للتحقيقات في الصين، على خلفيه انتهاكه القوانين، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "اسوشيتيد برس".

وكانت السلطات الصينية، أعلنت أن رئيس منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، مينج هونج وي، جاري التحقيق معه لانتهاكه بعض مواد القانون.

وكانت منظمة الشرطة الجنائية الدولية "إنتربول"، طالبت رسميًا من السلطات الصينية معلومات عن مصير رئيس المنظمة الصيني مينج هونج وي، والذي تقول تقارير إنه اختفى بعد وصوله الأراضي الصينية منذ أيام.

وذكرت تقارير صحفية صينية أن السلطات اعتقلت هونج وي، 64 عامًا، فور وصوله إلى الصين، وأشارت تكهنات إلى أنه يخضع لتحقيق من مسؤولين في الحزب الشيوعي الصيني بتهم فساد.

وقال الأمين العام للإنتربول يورجن ستوك، إنه طلب من خلال القنوات الرسمية لإنفاذ القانون من السلطات الصينية تقديم معلومات عن وضع مينغ هونج وى.