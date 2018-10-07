مقتل 4 أشخاص على الأقل جراء زلزال قوي في هايتي

بورت أو برينس- (د ب أ):

أفادت تقارير إخبارية، بأن أربعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم بعد أن ضرب زلزال بلغت قوته 9ر5 درجة على مقياس ريختر دولة هايتي الواقعة في البحر الكاريبي في وقت متأخر من يوم السبت.

ولقى ثلاثة أشخاص حتفهم في مدينة بورت دي بيه بعد انهيار منازلهم، كما أشارت تقارير إلى وفاة شخص رابع في بلدة جروس مورن، وفقا لما ذكره موقع "لوب هايتى" الإخباري.

وقع الزلزال على بعد 20 كيلومترا شمال غرب مدينة بورت دي بيه على عمق 3ر15 كيلومتر، وفقا لما ذكرته هيئة المسح الجيولوجي الامريكية.

ووفقا لتقارير اعلامية أولية، إنهار أو تعرض لأضرار بالغة عدد من المباني في عدة بلدات، بالإضافة إلى انهيار واجهة كنيسة كاثوليكية في بلدة بلايسانس دو نورد.

وكان زلزال بلغت قوته 7 درجات قد ضرب الدولة الفقيرة في عام 2010 وراح ضحيته أكثر من 220 ألف قتيل.

ولا يزال العديد من الهايتيين يعيشون في مساكن طارئة، كما لا يزال الوضع الاقتصادي والسياسي هناك محفوفا بالمخاطر.