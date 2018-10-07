مقتل إسرائيليين اثنين في إطلاق نار بالضفة الغربية

تل أبيب (د ب أ)

أفاد مسؤولون ووسائل إعلام محلية بمقتل إسرائيليين في إطلاق نار بالضفة الغربية.

وذكرت المصادر أن فلسطينيا أطلق النار على ثلاثة من العاملين في مصنع بالقرب من مستوطنة بركان في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وأفادت خدمات الطوارئ بأن اثنين لقيا حتفهما متأثرين بإصابتهما، بينما لا تزال هناك امرأة أخرى من بين العاملين الثلاثة تعاني من جروح خطيرة.

وبدأ الجيش والشرطة في إسرائيل حملة لتعقب منفذ الهجوم.