  • عاجل:السيطرة على حريق قرية "سلوا" بأسوان.. والحصر المبدئي: احتراق 500 نخلة

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    نصر أكتوبر حريق الوادي الجديد ملكة جمال مصر 2018 مرتضى منصور تركي آل الشيخ محمد صلاح أسعار الذهب

    مقتل إسرائيليين اثنين في إطلاق نار بالضفة الغربية

    08:46 ص الأحد 07 أكتوبر 2018
    مقتل إسرائيليين اثنين في إطلاق نار بالضفة الغربية

    تل أبيب (د ب أ)
    أفاد مسؤولون ووسائل إعلام محلية بمقتل إسرائيليين في إطلاق نار بالضفة الغربية.
    وذكرت المصادر أن فلسطينيا أطلق النار على ثلاثة من العاملين في مصنع بالقرب من مستوطنة بركان في ساعة مبكرة من صباح اليوم.
    وأفادت خدمات الطوارئ بأن اثنين لقيا حتفهما متأثرين بإصابتهما، بينما لا تزال هناك امرأة أخرى من بين العاملين الثلاثة تعاني من جروح خطيرة.
    وبدأ الجيش والشرطة في إسرائيل حملة لتعقب منفذ الهجوم.

    إطلاق نار الضفة الغربية الجيش الاسرائيلي الاحتلال الاسرائيلي فلسطين
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان