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    القنصل السعودي بإسطنبول ينفي وجود خاشقجي بالقنصلية أو المملكة

    11:40 م السبت 06 أكتوبر 2018
    القنصل السعودي بإسطنبول ينفي وجود خاشقجي بالقنصلية أو المملكة

    كتب - محمد عطايا:
    نفى القنصل السعودي في إسطنبول، محمد العتيبي، أن يكون جمال خاشقجي متواجدًا في مقر القنصلية، أو بالمملكة.

    وأضاف العتيبي في تصريحات لوكالة "رويترز"، أن القنصلية والسفارة تبذلان جهودًا للبحث عن جمال خاشقجي، مؤكدًا أنهم يشعرون بالقلق، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "المدينة" السعودية.

    وأعلنت وسائل الإعلام الرسمية التركية، أن سلطات بلادها فتحت تحقيقًا بشكل رسمي، حول اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي انقطعت أخباره عقب دخوله القنصلية السعودية بإسطنبول، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية "تي آر تي" التركية.

    وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أكد -أمس الجمعة- أن الصحفي السعودي جمال خاشقجي ليس في القنصلية السعودية بتركيا.

    وتابع بن سلمان، في حوار مع وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن خاشقجي مواطن سعودي وأنه سيستمر في الحوار مع الحكومة التركية لمعرفة ماذا حدث له هناك؟.

    وأضاف بن سلمان، أن خاشقجي دخل وخرج بعد دقائق أو ساعة، ونقوم بالتحقيق في هذا الأمر من خلال وزارة الخارجية.

    وقال ولي العهد السعودي، إنه مستعد للترحيب بالحكومة التركية لدخول القنصلية والبحث في المبنى، على الرغم من أن مباني القنصلية تعتبر أرضًا أجنبية، ولا يوجد لدينا ما نخفيه.

    وعند سؤاله عن التهم التي يواجهها خاشقجي في السعودية، رد بن سلمان، يجب علينا أن نعرف أين هو قبل أي شيء.

    القنصل السعودي اسطنبول جمال خاشقجي محمد العتيبي
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