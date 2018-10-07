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    حول العالم في 24 ساعة: القنصل السعودي بإسطنبول ينفي وجود خاشقجي بالقنصلية أو المملكة

    01:00 ص الأحد 07 أكتوبر 2018
    حول العالم في 24 ساعة: القنصل السعودي بإسطنبول ينفي وجود خاشقجي بالقنصلية أو المملكة

    الصحفي جمال خاشقجي

    كتب – مصراوي:

    شهد العالم السبت، عددًا من الأحداث الهامة أبرزها، نفي القنصل السعودي باسطنول محمد العتيبي، أن يكون الصحفي جمال خاشقجي موجودًا بمقر القنصلية أو المملكة، بينما أيد مجلس الشيوخ الأمريكي تعيين بريت كافانو رئيسًا للمحكمة العليا، فيما فتحت السلطات التركية تحقيقًا رسميًا بشأن اختفاء الصحفي السعودي.

    القنصل السعودي بإسطنبول محمد العتيبي جمال خاشقجي مجلس الشيوخ الأمريكي بريت كافانو المحكمة العليا الامريكية

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