حول العالم في 24 ساعة: القنصل السعودي بإسطنبول ينفي وجود خاشقجي بالقنصلية أو المملكة
كتب – مصراوي:
شهد العالم السبت، عددًا من الأحداث الهامة أبرزها، نفي القنصل السعودي باسطنول محمد العتيبي، أن يكون الصحفي جمال خاشقجي موجودًا بمقر القنصلية أو المملكة، بينما أيد مجلس الشيوخ الأمريكي تعيين بريت كافانو رئيسًا للمحكمة العليا، فيما فتحت السلطات التركية تحقيقًا رسميًا بشأن اختفاء الصحفي السعودي.
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