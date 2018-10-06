التوصل إلى مصالحة بين الجبهة الوطنية للتحرير وهيئة تحرير الشام بحلب

دمشق (د ب أ)

توصلت هيئة تحرير الشام والجبهة الوطنية للتحرير ممثلة في "حركة نور الدين الزنكي" إلى اتفاق اليوم السبت، يقضي بوقف الاقتتال بين الطرفين في ريف محافظة حلب شمالي سوريا.

وينص الاتفاق الذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه على "سحب المظاهر العسكرية وعودة الحياة المدنية إلى ريف حلب الغربي (كفر حلب - ميزناز - المشتل) مناطق انتشار الهيئة والزنكي وعلى إخلاء سبيل الموقوفين لدى الطرفين فوراً على خلفية الأحداث الأخيرة".

ووقع الاتفاق الذي كتب بخط اليد كلاً من حسن صوفان كممثل عن حركة نور الدين الزنكي ومظهر الويس كممثل عن هيئة تحرير الشام .

وقال مصدر مقرب من حركة نور الدين الزنكي لـوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) " موافقة هيئة تحرير الشام على اتفاق الصلح جاء بعد إرسال الجبهة الوطنية للتحرير تعزيزات عسكرية كبيرة، آثر سيطرة هيئة تحرير الشام على بلدة ميزناز التي كانت تحت سيطرة الزنكي (المنضوية في الجبهة الوطنية للتحرير) صباح اليوم السبت، ومقتل قيادي في الزنكي إضافة إلى اغلاق أغلب طرق ريف حلب الغربي بعد إرسال تعزيزات عسكرية من الطرفين ".

وتشهد مناطق ريف حلب الغربي ومحافظة إدلب مواجهات متكررة بين فصائل المعارضة وهيئة تحرير الشام وصلت إلى حد المواجهات العسكرية.