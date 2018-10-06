عباس: اجتماع حاسم للمركزي الفلسطيني في 26 أكتوبر

رام الله (د ب أ)

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، أن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية سيعقد اجتماعا "حاسمًا" يوم 26 من الشهر الجاري في الضفة الغربية.

وقال عباس في مستهل اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح التي يتزعمها في رام الله: "خلال هذا الشهر سنرى ما الذي ستقرره القيادات الفلسطينية وفي آخر الشهر نحن سنكون مضطرين لتنفيذ كل ما يؤكد عليه المجلس المركزي يوم 26 من الشهر الجاري".

وأضاف عباس، "أكدنا في السابق بأننا عقب العودة من الأمم المتحدة، سيكون هناك اجتماع للمجلس المركزي لاطلاعه على نتائج اتصالاتنا واجتماعاتنا في الأمم المتحدة، للتأكيد على القرارات التي اتخذها في الاجتماع السابق".

وكان المجلس المركزي قد قرر في ختام اجتماعات عقدت في يناير الماضي، تكليف اللجنة التنفيذية للمنظمة بتعليق الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان.

وفي حينه جدد بيان المجلس المركزي قراره الذي اتخذه في مارس 2015 بوقف التنسيق الأمني (مع إسرائيل) بكافة أشكاله، وبالانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس الاقتصادي والطلب من اللجنة التنفيذية البدء في تنفيذ ذلك.

من جهة أخرى أعرب عباس عن تقدير الشعب الفلسطيني لمواقف الدول المحذرة من خطورة إلغاء وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ووقف تمويلها.

كما ثمن عباس مواقف الدول التي زادت من مساهماتها المالية لوكالة أونروا، معتبرا ذلك "دليلا على زيادة الوعي العالمي بالرغم من الضغوط التي تتعرض لها كل دول العالم".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أوقفت دعمها المالي الذي كان يبلغ 360 مليون دولار سنويا للأونروا.