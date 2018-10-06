مقتل 50 في اصطدام شاحنتين في الكونغو الديمقراطية

كينشاسا (د ب أ)

لقي 50 شخصا على الأقل حتفهم اليوم السبت، عندما اصطدمت شاحنة صهريج بشاحنة أخرى في بلدة مبوبا في غرب جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقال أتو ماتوبوانا، حاكم إقليم كونجو سنترال، إن مئة شخص آخرين أصيبوا بجروح خطيرة في الحادث.

وأضاف ماتوبوانا أن الشاحنة الصهريج كانت في طريقها من مدينة ماتادي بشرق البلاد إلى العاصمة الوطنية كينشاسا. ولم يتضح على الفور السبب وراء اصطدامها بالشاحنة الأخرى والكيفية التي حدث بها التصادم.

وانفجر الصهريج مسببا حريقا في مبوبا، بحسب السكان المحليين.

كثيرا ما تقع حوادث الطرق المميتة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وفي العديد من الدول الإفريقية الأخرى، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى البنية التحتية الضعيفة والمركبات المعيبة.