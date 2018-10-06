بوتين يقبل دعوة لزيارة كوريا الجنوبية العام المقبل

موسكو (أ ش أ)

أعلنت رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي فالنتينا ماتفيينكو، اليوم السبت، عن قبول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعوة لزيارة كوريا الجنوبية، والتي من المخطط لها العام المقبل.

وقالت ماتفيينكو -في تصريحات بثتها وكالة أنباء (تاس) الروسية- "إن بوتين قبل دعوة رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن، ومن المقرر إجراء الزيارة العام المقبل. ويجرى العمل حاليا على تنسيق الوقت المحدد للزيارة من خلال وزارتي خارجية البلدين".

جاءت تصريحات ماتفيينكو في أعقاب قيامها بزيارة إلى العاصمة الكورية الجنوبية سول، على رأس وفد برلماني مؤخرا لإجراء مباحثات مع قادة البلاد حول تعزيز العلاقات البرلمانية الثنائية.