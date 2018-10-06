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سكاي نيوز: أسماء الأسد "مختلفة تماما" بعد بدء علاجها من السرطان

04:11 م السبت 06 أكتوبر 2018
سكاي نيوز: أسماء الأسد "مختلفة تماما" بعد بدء علاجها من السرطان

أسماء الأسد

القاهرة (مصراوي)

ذكرت شبكة سكاي نيوز الإخبارية أن قرينة السوري، أسماء الأسد، ظهرت في "صورة مختلفة" بعد نحو شهرين من إعلانها إصابتها بسرطان الثدي.

ونشرت الأسد، 43 سنة، صورا على حسابها على انستجرام من اجتماع ترأسته قبل أسبوع حول تطوير مسار عمل الأولمبياد العلمي في سوريا.

يتابع الأسد على انستجرام نحو 300 ألف شخص.

كانت وكالة الأنباء السورية (سانا) كشفت، شهر أغسطس على حسابها في موقع تويتر، أن أسماء بدأت المرحلة الأولية لعلاج ورم خبيث بالثدي اكتشف مبكرا.

وظهرت أسماء آنذاك في صور إلى جانب زوجها بشار الأسد، أثناء ما يبدو أنها جلسة لتلقي العلاج.

وأسماء الأسد، أم لثلاثة أولاد، صبيان وبنت. والدها طبيب القلب المرموق في بريطانيا فواز الأخرس ووالدتها الدبلوماسية السورية المتقاعدة سحر عطري، بحسب سكاي نيوز.

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أسماء الأسد سرطان الثدي انستجرام بشار الأسد

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