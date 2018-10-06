بومبيو يتعهد بالتنسيق مع الحلفاء بشأن كوريا الشمالية

طوكيو (د ب أ)

وعد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم السبت، بأن واشنطن سوف "تنسق بالكامل" مع الحلفاء الإقليميين بشأن محادثات نزع الأسلحة النووية مع كوريا الشمالية.

وتقدم بومبيو بهذا التعهد عشية محادثاته مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في بيونج يانج غدا الأحد في زيارته الرابعة للبلاد.

وقال بومبيو بجوار آبي: "من المهم لنا سماع وجهات نظركم فيما أتوجه إلى بيونج يانج لكي أتأكد أننا على توافق كامل ".

وتريد واشنطن أن يكون لديها "رؤية موحدة ومنسقة بالكامل بشأن كيفية المضي وهو ما سيكون المطلوب إذا أردنا النجاح في نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية ".

وبعد الاجتماع بكيم، سيجري وزير الخارجية محادثات في سول وبكين غدا وبعد غد الاثنين على التوالي.

ويتعرض بومبيو لضغط لإحراز تقدم عقب قمة سنغافورة التاريخية، التي عقدت في حزيران/يونيو الماضي بين الرئيس دونالد ترامب وكيم.

ورفض بومبيو خلال التحدث إلى الصحفيين في الطائرة من واشنطن، تقديم تفاصيل عن الموضوعات التي سوف يناقشها في بيونج يانج، ولكنه قال إن هدفه سيكون "التأكد من أن نفهم ما يريد كل جانب تحقيقه حقا".

وقال ترامب في مؤتمر جماهيري الأسبوع الجاري إنه وكيم "وقعا في حب كل منهما الآخر"، رغم أنهما تبادلا السباب الشخصي عن تهديدات بحرب في عام 2017.

ورغم الخطاب الدافئ والحديث عن قمة ثانية، تقول وكالات الاستخبارات إنه تم إحراز القليل لجعل كوريا الشمالية تفي بعهدها لنزع الأسلحة.

وقال وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونج هو، في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي، إن بلاده لن تتخلى "أبدا" عن أسلحتها النووية بدون بناء المزيد من الثقة أولا مع واشنطن.

وأضاف أن كوريا الشمالية تتوقع تخفيف العقوبات المفروضة عليها كجزء من المفاوضات، قائلا إن موقف الولايات المتحدة بـ"نزع الاسلحة النووية أولا" لهو "قهري" ويعزز عدم الثقة.