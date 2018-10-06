وفاة 3أشخاص جراء السيول والصواعق شمالي إيران

مازندران، إيران (د.ب.أ)

أعلن رئيس منظمة الإغاثة والإنقاذ الإيرانية، عن وفاة ثلاثة أشخاص بسبب السيول والصواعق في محافظة مازندران شمالي إيران.

وقال مرتضى سليمي ،في تصريح ادلى به لوكالة أنباء فارس ، اليوم السبت، إن الأمطار الغزيرة التي هطلت منذ أمس الجمعة أدت إلى حدوث سيول في 29 مدينة في أربع محافظات شمال وشمال شرقي إيران.

وأضاف أنه تم إغاثة 870 شخصا، واسكانهم في مساجد ومراكز الإغاثة والإنقاذ، كما تم نزح المياه من 193 وحدة سكنية .

من جانبه، قال مدير شؤون الطوارئ في محافظة مازندران، علي اصغر احمدي في تصريح لوكالة "فارس" اليوم السبت، إن الأمطار الغزيرة التي هطلت في أنحاء المحافظة أدت الى حدوث سيول جارفة غمرت إحدى القرى ،وجرى اخلاء مناطق فيها من السكان وايواءهم في مناطق آمنة.

واوضح بانه نظرا لغزارة الامطار فقد تم إغلاق مدارس بمحافظة مازندران.