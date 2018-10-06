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مقتل 57 مسلحا خلال هجمات برية وجوية في أفغانستان

01:00 م السبت 06 أكتوبر 2018
مقتل 57 مسلحا خلال هجمات برية وجوية في أفغانستان

القوات الأفغانية - أرشيفية

كونار، أفغانستان (د ب أ)

ذكرت وزارة الدفاع الافغانية، اليوم السبت، أن 57 مسلحا على الاقل قتلوا، خلال هجمات جوية وبرية للقوات الافغانية ، في الساعات الـ24 الماضية في أجزاء مختلفة من البلاد.

وأضافت الوزارة أنه خلال العمليات، أصيب ثمانية مسلحين آخرين على الاقل، طبقا لما ذكرته قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الافغانية اليوم السبت.

وجرت العمليات في أقاليم كونار وهلمند وباغلان وقندهار وننكارهار وهيرات وغزني وباداخشان وأوروزجان ونمروز وباكتيا وفارياب وخوست وسار-اي-بول ولوجار.

وأضافت وزارة الدفاع أنه خلال العمليات، تم تدمير مخابئ وأسلحة الاعداء، خلال القصف الجوي بإقليم فارياب.

ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول سقوط ضحايا من المدنيين أو قوات الامن أو الجهة التي ينتمي إليها المسلحون.

ويذكر أن مسلحي طالبان وداعش يشنون هجمات تستهدف قوات الأمن والمصالح الحكومية في افغانستان.

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