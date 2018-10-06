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    مقتل شخص وإصابة 13 في انفجار عبوة ناسفة بتكريت في العراق

    09:10 ص السبت 06 أكتوبر 2018
    مقتل شخص وإصابة 13 في انفجار عبوة ناسفة بتكريت في العراق

    أرشيفية

    بغداد- أ ش أ:

    أعلن مصدر أمني في محافظة صلاح الدين، العراقية، اليوم السبت، مقتل شخص وإصابة 13 آخرين في انفجار عبوة ناسفة بمدينة تكريت.

    وقال المصدر - في تصريحات خاصة لقناة (السومرية نيوز) العراقية - إن "عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة حافلة تقل موظفين بمصفى الصينية أثناء مرورهم ضمن تكريت بالقرب من جسر هونداي، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 13 آخرين".

    وأضاف المصدر أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث ومنعت الاقتراب منه وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته، فيما نقلت الجرحى إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج".​

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    عبوة ناسفة حادث انفجار مدينة تكريت محافظة صلاح الدين

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